2020-03-23T12:50:19+03:00
Происшествия

Две цыганки задержаны за воровство у школьников в Красноярске

Подозреваемым 19 и 21 год [видео]
Ася ЖУКОВА
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Две цыганки задержаны в Красноярске за воровство у школьников.Две цыганки задержаны в Красноярске за воровство у школьников.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Две цыганки, которых подозревают в воровстве у красноярских школьников, задержаны. Об этом сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Напомним, в начале марта в Центральном и Советском районах было совершено три кражи. По одной и той же схеме: к школьнику подходили две женщины, представлялись знакомыми родителей. Выясняли, что тех нет дома, тогда напрашивались в квартиру. Когда проникали в прихожую, просили стакан воды или ручку, чтобы написать записку родителям. Ребенок отлучался, и воровки похищали все ценное, что видели.

В Красноярске цыганки обманывали школьников и обворовывали квартиры.Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

По факту преступлений были возбуждены уголовные дела по статье «Кража». А нашли подозреваемых за 800 километров – в Иркутской области. Там гастролерши продолжили свои преступления. В итоге обеих задержали. Оказалось, младшей всего 19 лет, раньше проблем с законом не имела. Старшей 21, у нее есть судимость за имущественные преступления.

Первую доставили в Красноярск, она под арестом. Со второй работают иркутские следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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