Две цыганки задержаны за воровство у школьников в Красноярске
Две цыганки, которых подозревают в воровстве у красноярских школьников, задержаны. Об этом сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».
Напомним, в начале марта в Центральном и Советском районах было совершено три кражи. По одной и той же схеме: к школьнику подходили две женщины, представлялись знакомыми родителей. Выясняли, что тех нет дома, тогда напрашивались в квартиру. Когда проникали в прихожую, просили стакан воды или ручку, чтобы написать записку родителям. Ребенок отлучался, и воровки похищали все ценное, что видели.
В Красноярске цыганки обманывали школьников и обворовывали квартиры.Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник
По факту преступлений были возбуждены уголовные дела по статье «Кража». А нашли подозреваемых за 800 километров – в Иркутской области. Там гастролерши продолжили свои преступления. В итоге обеих задержали. Оказалось, младшей всего 19 лет, раньше проблем с законом не имела. Старшей 21, у нее есть судимость за имущественные преступления.
Первую доставили в Красноярск, она под арестом. Со второй работают иркутские следователи.
ИСТОЧНИК KP.RU