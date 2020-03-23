2020-03-23T11:52:54+03:00
Общество

1 апреля красноярские школы переводят на онлайн-обучение

Учителя осваивают новые формы работы
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
1 апреля красноярские школы переводят на онлайн-обучение.1 апреля красноярские школы переводят на онлайн-обучение.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

С 1 апреля все школы Красноярска переходят на обучение онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сейчас новые формы работы осваивают педагоги: исследуют образовательные платформы и приложения, составляют «списки» электронных учебников. Учатся вести онлайн уроки, беседы и вебинары, раздавать задания в соцсетях и мессенджерах, записывать уроки на камеру, заливать на Youtube… Молодые учителя как более продвинутые помогают старшим коллегам.

Одновременно выявляются семьи, которые не могут организовать для своих детей обучение онлайн. Для них выберут другие формы учебы.

Понятно, что следить за посещаемостью, составлять расписание, давать и проверять «домашку» никто не перестанет. Только теперь это будет через электронный журнал. Правда, родителям тоже не стоит расслабляться: педагоги просят мам и пап по возможности контролировать своих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шокирующее видео массового побега рецидивистов из изолятора в Туве опубликовал СК
Две цыганки задержаны за воровство у школьников в Красноярске
ВТБ планирует предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам
1 апреля красноярские школы переводят на онлайн-обучение
Водители скорой в Красноярске пожаловались на дефицит средств защиты от коронавируса
ВТБ оборудовал все офисы безбумажной технологией
Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование начали страховать корпоративные бизнес-карты
На Богучанской ГЭС подвели итоги детского творческого конкурса «Природы чистый дар»
За рубеж за красноярцами полетят пустые самолеты
На Татышеве в Красноярске проснулись клещи
Монтер пути загадочно пропал из поезда в Красноярском крае
Несколько улиц в Красноярске топит талыми водами
В Красноярском крае ликвидируют последствия ураганного ветра
В Красноярске на месяц изменили схему движения по Северному шоссе
Улицу Железнодорожников и мост через Бугач отремонтируют в Красноярске