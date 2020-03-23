1 апреля красноярские школы переводят на онлайн-обучение

23 Март 2020 2020-03-23T11:52:54+03:00

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С 1 апреля все школы Красноярска переходят на обучение онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сейчас новые формы работы осваивают педагоги: исследуют образовательные платформы и приложения, составляют «списки» электронных учебников. Учатся вести онлайн уроки, беседы и вебинары, раздавать задания в соцсетях и мессенджерах, записывать уроки на камеру, заливать на Youtube… Молодые учителя как более продвинутые помогают старшим коллегам.

Одновременно выявляются семьи, которые не могут организовать для своих детей обучение онлайн. Для них выберут другие формы учебы.

Понятно, что следить за посещаемостью, составлять расписание, давать и проверять «домашку» никто не перестанет. Только теперь это будет через электронный журнал. Правда, родителям тоже не стоит расслабляться: педагоги просят мам и пап по возможности контролировать своих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU