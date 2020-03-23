Водители скорой в Красноярске пожаловались на дефицит средств защиты от коронавируса

23 Март 2020 2020-03-23T11:34:07+03:00

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Водители машин скорой помощи в Красноярске посетовали на нехватку средств защиты от коронавируса. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях депутат Заксобрания Александр Глисков.

По словам парламентария, на днях получил коллективное письмо от водителей одной из подстанций. Они пожаловались: спецодежда для тех, кто за рулем неотложки, сейчас в дефиците. Медикам выдают респираторы, очки, бахилы и прочее, а водители должны довольствоваться тонкими костюмами и медицинскими масками. К тому же на подстанции у них нет антисептиков, приходится просить у фельдшеров. И все потому, что в штат скорой водители не входят, это отдельная организация, «Санавтотранс».

- Перенаправил сведения вице-премьеру краевого правительства Алексею Подкорытову, курирующему вопросы борьбы с коронавирусом, - комментирует Александр Глисков. – Надеюсь, меры будут приняты оперативно.

Напомним, по состоянию на 8 утра 23 марта в Красноярском крае официально подтверждены шесть случаев заражения новой инфекцией. Еще два человека под подозрением, их анализы отправлены в лабораторию «Вектор» Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU