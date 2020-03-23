2020-03-23T09:18:10+03:00
Общество

На Богучанской ГЭС подвели итоги детского творческого конкурса «Природы чистый дар»

Он был посвящен Всемирному дню водных ресурсов
Татьяна РЯБИНИНА
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Первое место среди детей сотрудников Богучанской ГЭС заняла Валерия Веськина с рисунком «На рассвете». Фото предоставлено пресс-службой Богучанской ГЭС.Первое место среди детей сотрудников Богучанской ГЭС заняла Валерия Веськина с рисунком «На рассвете». Фото предоставлено пресс-службой Богучанской ГЭС.
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По условиям конкурса в нем могли принять участие все дети, проживающие в Кежемском районе Красноярского края, они отправляли рисунки в любой технике, плакаты, видеоролики продолжительность до 3 минут и фотографии. Конкурс проводится по трем номинациям. «Вода – наше сокровище», «Несущие свет» и «Моя Ангара». Из 69 индивидуальных и коллективных работ жюри определило девять призовых мест в трех возрастных группах и три призовых места для детей сотрудников Богучанской ГЭС.

Самым младшим участникам исполнилось всего по 4 года, самым старшим – 16 лет. Среди победителей есть не только индивидуальные работы, но и коллективное творчество детских садов.

«Все работы представленные на конкурс, произвели на членов жюри хорошее впечатление – участники конкурса продемонстрировали не только интерес к теме и любовь к природе, но и хорошую фантазию. Высоким мастерством отличаются работы учеников Центра дополнительного образования: чувствуется, что ребята много занимаются и овладели самыми разными техниками обработки фотографий. Особая благодарность – всем учителям и воспитателям, которые помогли своим воспитанникам подготовить и передать работы», - сказал генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

Напомним, ПАО «Богучанская ГЭС» регулярно проводит творческие и технические конкурсы для школьников города Кодинска и Кежемского района. И поддерживает конкурсы Министерство энергетики Российской Федерации. Например, сейчас идет конкурс детского рисунка «Энергия Победы» и социальных видеороликов «Хроника Энергии Победы», в котором могут принять участие дети работников топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Работы принимаются до 20 апреля 2020 года, подробности на сайте Богучанской ГЭС в разделе «Проекты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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На Богучанской ГЭС подвели итоги детского творческого конкурса «Природы чистый дар»
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