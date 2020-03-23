За рубеж за красноярцами полетят пустые самолеты

23 Март 2020 2020-03-23T08:36:09+03:00

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За рубеж за красноярскими туристами отправятся пустые самолеты. Об этом сообщил newslab со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Сейчас на табло воздушной гавани еще значатся рейсы за границу. Однако все они закрыты с 22 марта из-за «нестабильной эпидемиологической ситуации в мире», связанной с распространением коронавируса. Между тем, за рубежом еще остались наши туристы. Теперь за ними вылетают рейсы без пассажиров.

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Красноярский аэропорт закрывает все международные рейсы

Аэропорт Красноярска полностью останавливает отправку международных рейсов. В полночь 22 марта самолеты отправлять за границу перестанут окончательно, сообщает пресс-служба аэропорта. Ситуация, конечно, связана с эпидемией коронавируса в мире. Последней страной, куда еще можно было до воскресенья улететь из Красноярска, был Таиланд. Однако теперь рейсы отменены и в этом направлении.

- Получается, что теперь, на время нестабильной мировой эпидемиологической ситуации, из Красноярска можно летать только по внутренним российским направлениям, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в аэропорту (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU