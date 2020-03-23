Монтер пути загадочно пропал из поезда в Красноярском крае
Монтер пути Александр Анисимов пропал в Красноярском крае – при странных обстоятельствах. Как рассказали в пресс-службе управления на транспорте по СФО, 50-летний мужчина из поселка Курагино исчез в ночь с 27 на 28 апреля 2011 года.
- Он ехал от станции Стофато до станции Курагино в рабочем поезде, - поясняют транспортные полицейские. – Охранял вагон с оборудованием по ремонту путей, однако к месту назначения не прибыл.
Это было почти девять лет назад, однако сотрудники Абаканского линейного отдела продолжают поиски. И просят содействия у жителей края. Посмотрите на фото, возможно, вы видели этого человека, знаете, где он может находиться?
Приметы: на вид 55-60 лет, худощавого телосложения, рост 172 сантиметра, на лбу залысина, глаза зеленые.
Особые приметы: бородавка телесного цвета на левой щеке возле носа, на правом плече татуировка в виде изображения амазонки со щитом, татуировки на левом плече и бедрах.
Был одет: в форменную куртку работника, серую кофту с капюшоном, клетчатую байковую рубаху синего цвета, бежевые трико, черные кроссовки. На шее - серебряная цепочка с крестиком.
КОНКРЕТНО
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить по одному из номеров: 8(3902)22-72-57 или 8-923-392-31-47 (Абаканский ЛО МВД России).
ИСТОЧНИК KP.RU