2020-03-23T07:52:36+03:00
Происшествия

Монтер пути загадочно пропал из поезда в Красноярском крае

Александра Анисимова ищут уже девять лет [фото]
Ася ЖУКОВА
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Монтер пути загадочно пропал из поезда в Красноярском крае. Фото: пресс-служба управления на транспорте по СФО.Монтер пути загадочно пропал из поезда в Красноярском крае. Фото: пресс-служба управления на транспорте по СФО.
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Монтер пути Александр Анисимов пропал в Красноярском крае – при странных обстоятельствах. Как рассказали в пресс-службе управления на транспорте по СФО, 50-летний мужчина из поселка Курагино исчез в ночь с 27 на 28 апреля 2011 года.

- Он ехал от станции Стофато до станции Курагино в рабочем поезде, - поясняют транспортные полицейские. – Охранял вагон с оборудованием по ремонту путей, однако к месту назначения не прибыл.

Это было почти девять лет назад, однако сотрудники Абаканского линейного отдела продолжают поиски. И просят содействия у жителей края. Посмотрите на фото, возможно, вы видели этого человека, знаете, где он может находиться?

Приметы: на вид 55-60 лет, худощавого телосложения, рост 172 сантиметра, на лбу залысина, глаза зеленые.

Особые приметы: бородавка телесного цвета на левой щеке возле носа, на правом плече татуировка в виде изображения амазонки со щитом, татуировки на левом плече и бедрах.

Был одет: в форменную куртку работника, серую кофту с капюшоном, клетчатую байковую рубаху синего цвета, бежевые трико, черные кроссовки. На шее - серебряная цепочка с крестиком.

КОНКРЕТНО

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить по одному из номеров: 8(3902)22-72-57 или 8-923-392-31-47 (Абаканский ЛО МВД России).

ИСТОЧНИК KP.RU

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