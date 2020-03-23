2020-03-23T07:28:34+03:00
Происшествия

Несколько улиц в Красноярске топит талыми водами

Водителей просят проявить осторожность
Ася ЖУКОВА
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Несколько улиц в Красноярске топит талыми водами. Фото: пресс-служба ГИБДД.Несколько улиц в Красноярске топит талыми водами. Фото: пресс-служба ГИБДД.
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Несколько улиц в Красноярске подтапливает талыми водами. Это участки на 60 лет образования СССР, 17, на Норильской,38-40, Калинина,169 А и 171, а также в старой Покровке, сообщили в пресс-службе компании «КрасКом».

- Будьте осторожны и учитывайте информацию при планировании маршрута, - предупреждают в пресс-службе ГИБДД.

ВАЖНО

Напоминаем правила поведения от МЧС при угрозе подтопления и подтоплении дворов

- принять предупредительные меры - создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;

- очистить от мусора водосбросные канавы в районе вашего дома;

- закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью предупреждения поступления наружных поверхностных вод;

- освободить подвалы от имущества и продовольствия;

- предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;

- заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках;

- заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации;

- уложить в рюкзак необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды;

- о возникновении подтоплений и выявленных причинах сообщайте по телефону 101, с мобильного 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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