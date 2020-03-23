2020-03-23T07:26:57+03:00
Общество

В Красноярском крае ликвидируют последствия ураганного ветра

С последствиями продолжают бороться энергетики Красноярского филиала Россети Сибирь
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В Красноярском крае ликвидируют последствия ураганного ветра.В Красноярском крае ликвидируют последствия ураганного ветра.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Вторые сутки подряд на территории краевого центра и нескольких районов Красноярского края свирепствует штормовой ветер с порывами до 25-27 м/с. Ухудшение погодных условий стало причиной локальных технологических нарушений в электроснабжении потребителей Емельяновского, Боготольского, Минусинского и Енисейского районов края. Все повреждения были устранены оперативно. В Красноярске аварийно-отключенных потребителей нет.

В настоящее время на территории региона сохраняется усиление ветра до 25 метров в секунду, местами небольшой снег. В круглосуточном режиме работают 12 аварийно-восстановительных бригад в составе 46 человек и 16 единиц техники. Для резервного электроснабжения потребителей задействовано три передвижных дизель-генераторных установки.

Все производственные отделения, участки и районы электрических сетей, а также службы линий и подстанций укомплектованы необходимым запасом материалов и средствами связи.

На данный момент оборудование филиала работает в штатном режиме. Во всех производственных отделениях усилен контроль за состоянием объектов энергетики. Круглосуточно работает call–центр Россети Сибирь. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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