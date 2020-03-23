23 Март 2020 2020-03-23T07:27:39+03:00

В Красноярске на месяц изменили схему движения по Северному шоссе. Фото: "КП" Архив

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В Красноярске на месяц - с 23 марта до 23 апреля - ограничили движение на Северном шоссе. Об этом напомнили в пресс-службе городской администрации.

Речь идет об участке на пересечении Северного шоссе и улицы Авиаторов. Здесь с 8.00 23 марта до 23.00 6 апреля сузили дорогу справа (по направлению движения к кольцевой развязке).

А с 23.00 6 апреля до 24.00 23 апреля ее предполагают сузить слева (направление движения то же).

Ограничение необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность во время строительства тепломагистрали на Северном шоссе.

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Ранее предполагалось, что дорожный ремонт будет на улицах Судостроительной и Марковского, а также завершат «капиталить» Ястынскую. Однако план удалось расширить благодаря перераспределению средств из федерального и краевого бюджетов (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU