Улицу Железнодорожников и мост через Бугач отремонтируют в Красноярске
В Красноярске отремонтируют мост через Бугач (по Московскому тракту) и улицу Железнодорожников (участок от Северной до Республики). Два объекта дополнительно внесли в план по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ранее предполагалось, что дорожный ремонт будет на улицах Судостроительной и Марковского, а также завершат «капиталить» Ястынскую. Однако план удалось расширить благодаря перераспределению средств из федерального и краевого бюджетов.
Кроме этого, большинство магистралей после зимы ждет ямочный ремонт, заливка трещин. Работы частично будут проведены в рамках гарантийных обязательств – за счет подрядчика.
КОНКРЕТНО
Какие еще планы на 2020 год?
Будет завершено строительство дороги на проспекте Молодежный в микрорайон Солнечный, пешеходного перехода через Волочаевскую.
Начнутся и закончатся работы по строительству дорог вокруг десятого микрорайона в Солонцах-2 и шестого микрорайона Солнечного.
Продолжится воплощение больших проектов: дороги на Байкитской, второго этапа на Волочаевской, переезда через Северное шоссе в Солонцы-2.
Приступят к строительству дороги от дома № 33 на улице Мате Залки до улицы Космонавтов. Будет спроектирована дорога на Гриболевской и пешеходный переход на Калинина.
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ИСТОЧНИК KP.RU