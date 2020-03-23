23 Март 2020 2020-03-23T07:28:22+03:00

Улицу Железнодорожников и мост через Бугач отремонтируют в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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В Красноярске отремонтируют мост через Бугач (по Московскому тракту) и улицу Железнодорожников (участок от Северной до Республики). Два объекта дополнительно внесли в план по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее предполагалось, что дорожный ремонт будет на улицах Судостроительной и Марковского, а также завершат «капиталить» Ястынскую. Однако план удалось расширить благодаря перераспределению средств из федерального и краевого бюджетов.

Кроме этого, большинство магистралей после зимы ждет ямочный ремонт, заливка трещин. Работы частично будут проведены в рамках гарантийных обязательств – за счет подрядчика.

КОНКРЕТНО

Какие еще планы на 2020 год?

Будет завершено строительство дороги на проспекте Молодежный в микрорайон Солнечный, пешеходного перехода через Волочаевскую.

Начнутся и закончатся работы по строительству дорог вокруг десятого микрорайона в Солонцах-2 и шестого микрорайона Солнечного.

Продолжится воплощение больших проектов: дороги на Байкитской, второго этапа на Волочаевской, переезда через Северное шоссе в Солонцы-2.

Приступят к строительству дороги от дома № 33 на улице Мате Залки до улицы Космонавтов. Будет спроектирована дорога на Гриболевской и пешеходный переход на Калинина.

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ИСТОЧНИК KP.RU