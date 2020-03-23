Сбежавшего из психоневрологического интерната ищут в Красноярском крае
Из психоневрологического интерната в Лесосибирске Красноярского края сбежал мужчина. 41-летнего Альфрида (Ивана) Аюпова ищут почти месяца, сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».
- Он самовольно покинул енисейский психоневрологический интернат (Лесосибирск, Рябиновая,1) еще 3 января 2020 года, - пояснили волонтеры. – С тех пор о мужчине ничего не слышали. Между тем он нуждается в медицинской помощи. Как вариант, может находиться в одном из храмов края.
Мужчине требуется медицинская помощь. Фото: Поиск пропавших детей – Красноярск.
Приметы: на вид 40 лет, рост 175 сантиметров, среднего телосложения, русые волнистые волосы, короткая стрижка, рыжая борода и усы.
Был одет: серо-зеленая куртка, бежевая кофта, синие джинсы, темная шапка-ушанка, темно-зеленые сапоги дутыши.
Если вы знаете, где пропавший, видели его, просим позвонить по одному из номеров 8 (39145) 514-20 (полиция, Лесосибирск) или 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно).
ИСТОЧНИК KP.RU