2020-03-23T05:37:24+03:00
Происшествия

Сбежавшего из психоневрологического интерната ищут в Красноярском крае

Ему требуется медицинская помощь [фото]
Ася ЖУКОВА
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Сбежавшего из психоневрологического интерната ищут в Красноярском крае. Фото: Поиск пропавших детей – Красноярск.Сбежавшего из психоневрологического интерната ищут в Красноярском крае. Фото: Поиск пропавших детей – Красноярск.
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Из психоневрологического интерната в Лесосибирске Красноярского края сбежал мужчина. 41-летнего Альфрида (Ивана) Аюпова ищут почти месяца, сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Он самовольно покинул енисейский психоневрологический интернат (Лесосибирск, Рябиновая,1) еще 3 января 2020 года, - пояснили волонтеры. – С тех пор о мужчине ничего не слышали. Между тем он нуждается в медицинской помощи. Как вариант, может находиться в одном из храмов края.

Мужчине требуется медицинская помощь. Фото: Поиск пропавших детей – Красноярск.

Мужчине требуется медицинская помощь. Фото: Поиск пропавших детей – Красноярск.

Приметы: на вид 40 лет, рост 175 сантиметров, среднего телосложения, русые волнистые волосы, короткая стрижка, рыжая борода и усы.

Был одет: серо-зеленая куртка, бежевая кофта, синие джинсы, темная шапка-ушанка, темно-зеленые сапоги дутыши.

Если вы знаете, где пропавший, видели его, просим позвонить по одному из номеров 8 (39145) 514-20 (полиция, Лесосибирск) или 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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