2020-03-23T05:19:53+03:00
Происшествия

Туристка из Красноярска из-за метели заблудилась на льду Байкала

Женщина два часа пыталась найти берег сама, но… [фото]
Ася ЖУКОВА
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Туристка из Красноярска из-за метели заблудилась на льду Байкала. Фото: БПСО.Туристка из Красноярска из-за метели заблудилась на льду Байкала. Фото: БПСО.
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Туристка из Красноярска из-за внезапно налетевшей метели заблудилась на льду Байкала. Об этом случае рассказали в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.

Как выяснилось, все произошло еще в конце прошлой недели. Красноярка решила прогуляться по льду Байкала, вышла одна из поселка Листвянка. А, когда оказалась на месте, началась метель. В какой-то момент женщина перестала понимать, где берег. Снег валил так сильно, что видимости практически не было. Два часа она пыталась выбраться самостоятельно, но, увы…

Пришлось звонить в МЧС. Поскольку дать ориентиры пострадавшая не могла, отправила свои координаты. Благодаря этому туристку нашли в считанные минуты. И вернули обратно в Листвянку.

По словам спасателей, такие погодные «сюрпризы» для здешнего климата – дело обычное. И туристов из других регионов необходимо о них предупреждать. Хорошо, что женщина была грамотно экипирована, не спасовала и быстро смогла передать сведения о том, где она находится, заключили спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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