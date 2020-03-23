Тотальную дезинфекцию подъездов и переходов проводят в Красноярске

23 Март 2020 2020-03-23T04:58:31+03:00

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В Красноярске проводится тотальная дезинфекция. Санитарную обработку проходят даже дорожные переходы, сообщили Городские новости.

Противодействие коронавирусу - это то, что касается каждого, полагают сотрудники муниципального предприятия САТП. Дезинфекция необходима, в том числе улично-дорожной сети. Так что на днях сотрудники вышли на санобработку поверхностей, с которыми чаще всего контактируют прохожие. Дезинфицировали наземные и подземные дорожные переходы: поручни, перила, кнопки лифтов, дверные ручки…

Напомним, в Красноярске продолжается санитарная обработка подъездов. Об этом рассказал в своем Инстаграме мэр Сергей Еремин. С помощью спецсредства работники муниципальной управляющей компании протирают перила, дверные ручки, лифты.

Также массовую дезинфекцию проходят городские автобусы. В них на конечных остановках поручни обрабатывают обеззараживающим раствором.

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ИСТОЧНИК KP.RU