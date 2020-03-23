Упавшего с Октябрьского моста красноярца спасли рыбаки

23 Март 2020 2020-03-23T07:19:04+03:00

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С Октябрьского моста в Красноярске упал мужчина. ЧП случилось в воскресенье, 22 марта, около торгового центра «Июнь», сообщили в КГКУ «Спасатель», на глазах прохожих и автомобилистов. Один из них позвонил в МЧС, сотрудники немедленно выдвинулись на место.

Но, как рассказали «Комсомольской правде – Красноярск», их помощь мужчине уже не потребовалась. Его спасли рыбаки: достали из воды. Позже пострадавшего передали спасателям, а затем врачам «скорой помощи». Говорят, у него переохлаждение, но жить будет.

Кроме того, за минувшие сутки спасатели совершили несколько выездов. Так, им дважды пришлось вскрывать квартиры, чтобы выручить заблокированных там троих детей. Они захлопнули двери, а отпереть сами не смогли. Благо малыши не пострадали, только были перепуганы. Сотрудники МЧС провели слесарные работы, помогли трем детям.

Также спасатели выдвижного поста в нацпарке Столбы выезжали, чтобы выручить травмировавшего ногу туриста. Ему оказали первую помощь, а после транспортировали вниз, до улицы Свердловской.

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ИСТОЧНИК KP.RU