2020-03-22T17:07:18+03:00
Происшествия

В Хакасии стена огня добралась до двух фермерских хозяйств: пострадал один человек и 4 коровы

Мужчина пытался спасти животных
Ольга КОСТИНА
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Линия огня составила 20 километров Фото: Пресс-служба МЧС ХакасииЛиния огня составила 20 километров Фото: Пресс-служба МЧС Хакасии
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В Хакасии в Усть-Абаканском районе крупный пожар произошел неподалеку от населенных пунктов Уйбат и Чарков. Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы потушить пламя.

О том, что полыхает трава на большой площади поступило в дежурную часть около полудня. В четырех километрах от очага возгорания расположен поселок Уйбат.

- Через час в том же районе были зафиксированы уже три термические точки, которые подтвердились, как палы травы, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС Республики. - К месту пожара отправили дополнительные пожарные автоцистерны из Абакана. К ликвидации были привлечены 33 человека и 11 единиц техники.

Пламя добралось до постройки двух частных крестьянско-фермерских хозяйств. Один из работников получил серьезные ожоги. Ему потребовалась медицинская помощь. Площадь пожара увеличивалась. Огонь перекинулся на помещение для персонала и стойло для животных. Пострадали четыре коровы.

Линия огня составила 20 километров. В данный момент два очага пожара локализованы. Угрозы населенным пунктам нет. В настоящее время спасатели продолжают работать на месте ЧП - до полной ликвидации.

Пожарные просят жителей соблюдать правила пожарной безопасности. Особенно это важно при ухудшении погодных условий. При пожаре сразу звоните по номеру 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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