В Минусинске нашли тело младенца, завернутое в полиэтиленовый пакет

22 Март 2020 2020-03-22T16:20:30+03:00

По внешним признакам малыш был здоров и родился в срок Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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В Красноярском крае 21 марта на берегу Минусинской протоки нашли тело младенца. Информацию об этом опубликовало местное издание «Среда 24». А позже «Комсомольской правде» - Красноярск этот факт подтвердил источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что страшную находку в районе местного драмтеатра обнаружили полицейские во время обычного обхода. Маленькое тельце новорожденного мальчика было завернуто в полиэтиленовый пакет. По внешним признакам малыш был здоров и родился в срок. Сейчас назначен ряд судебных экспертиз, чтобы установить причины смерти ребенка.

Следователям предстоит определить личность матери погибшего ребенка. В настоящее время проводится поквартирный обход всех беременных местных жительниц. Разыскивается женщина, которая была в положении, но сейчас у нее нет ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU