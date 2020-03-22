Красноярск начали отмывать от зимней грязи

22 Март 2020 2020-03-22T14:33:26+03:00

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На улицы Красноярска вывели спецтехнику, чтобы убрать город после зимы и провести масштабную влажную уборку. На улицах города работают поливомоечные машины, тракторы и тротуарная техника.

В Красноярске моют улицы.Администрация города

- К влажной уборке города подключается все больше машин, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе администрации города. - Расконсервация и переоборудование идут полным ходом. Фанты и Бродвеи уже в строю, а с выходных к ним стали присоединяться поливомоечные машины, тракторы и тротуарная техника, которые осуществляют чистку с функцией орошения.

С улиц Красноярска убирают зимнюю грязь .Специальными средствами отмывают бордюры и ограждения

Красноярцы заметили уборочную технику в разных районах города. В ночное время дорожные рабочие отмывают заборы и тротуары. Горожане положительно отреагировали на эту новость.

«Отлично! Пусть побольше будет чистоты!».

А некоторые жители даже указали несколько улиц, которые в первую очередь нужно очистить от грязи и пыли.

ИСТОЧНИК KP.RU