Экстренное предупреждение! В Красноярском крае ожидается очень сильный ветер

22 Март 2020 2020-03-22T13:06:51+03:00

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям во время неблагоприятных природных явлений соблюдать правила безопасности

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В Красноярском крае ожидается очень сильный западный ветер. Экстренное предупреждение опубликовано на официальном сайте ГУ МЧС региона.

По данным специалистов Среднесибирского УГМС, 22 - 23 марта в центральных районах края будет бушевать очень сильный западный ветер. Его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, а местами и 22-27 метров в секунду.

При такой погоде велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Поэтому в МЧС настоятельно рекомендуют жителям не покидать свои дома без лишней необходимости.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает правила поведения при сильном ветре:

- закройте все форточки и окна в доме или квартире;

- желательно отключить электричество и газ;

- не пользуйтесь лифтом.

Что делать, если сильный ветер застал на улице?

- укройтесь в подъезде или прочном здании;

- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

- не подходите к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам;

- держитесь подальше от деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU