Экстренное предупреждение! В Красноярском крае ожидается очень сильный ветер
В Красноярском крае ожидается очень сильный западный ветер. Экстренное предупреждение опубликовано на официальном сайте ГУ МЧС региона.
По данным специалистов Среднесибирского УГМС, 22 - 23 марта в центральных районах края будет бушевать очень сильный западный ветер. Его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, а местами и 22-27 метров в секунду.
При такой погоде велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Поэтому в МЧС настоятельно рекомендуют жителям не покидать свои дома без лишней необходимости.
«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает правила поведения при сильном ветре:
- закройте все форточки и окна в доме или квартире;
- желательно отключить электричество и газ;
- не пользуйтесь лифтом.
Что делать, если сильный ветер застал на улице?
- укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам;
- держитесь подальше от деревьев.
ИСТОЧНИК KP.RU