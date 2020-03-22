2020-03-22T11:43:00+03:00
Происшествия

В центре Красноярска четверо в масках устроили погром в баре

Полицейские проводят проверку по данному факту
Ольга КОСТИНА
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Полицейские проводят проверку по факту случившегосяПолицейские проводят проверку по факту случившегосяФото: Мария ЛЕНЦ
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Четверо в масках устроили погром в одном из баров в центре Красноярска. Эта информация появилась сразу в нескольких местных интернет-изданиях. Сообщается, что нападение произошло 21 марта вечером. В результате неприятного инцидента пострадал звукорежиссер и был разбит телефон одного из посетителей. Разбушевавшиеся гости вели себя нагло, хамили, а после погрома спокойно сели в свой автомобиль и уехали.

Информацию о нападении «Комсомольской правде» - Красноярск подтвердили в краевой полиции. В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю сообщили, что сейчас по данному факту проводится проверка.

Что известно о месте, где произошли все эти события? На страничке в соцсети это заведение преподносится так: «барбершоп и креативное пространство в самом центре центра Красноярска! Качественные стрижки, всевозможные мероприятия, кухня и бар, кальяны - все это сочетает в себе наша площадка».

Сотрудники бара категорически отказались комментировать произошедшие события, сообщив: «Мы данную ситуацию никак не обсуждаем».

ИСТОЧНИК KP.RU

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