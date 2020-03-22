В Красноярске пьяный водитель протаранил забор Центра ядерной медицины

22 Март 2020 2020-03-22T11:12:18+03:00

Водителю грозит административный арест до 15 суток или 30 тысяч рублей штрафа

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В ночь на 22 марта пьяный лихач за рулем автомобиля «Toyota Probox» протаранил забор Центра ядерной медицины на улице Смоленской. Фото с места происшествия предоставила пресс-служба Сибирского научно-клинического центра ФМБА России.

Авария произошла примерно в 2.30 ночи. В результате неудачного маневра был снесен пролет металлического забора. Иномарка тоже изрядно пострадала: повреждено правое переднее крыло и правое зеркало, деформирована дверь багажника, заднее стекло и дворники. По первоначальным данным, за рулем машины находился подросток, которому еще не исполнилось 16 лет.

В пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю подтвердили «Комсомольской правде» - Красноярск факт ДТП, но уточнили, что управлял автомобилем совершеннолетний водитель. Водительского удостоверения у него при себе не оказалось, по внешним признакам в момент происшествия был пьян.

Автомобиль тоже изрядно пострадал Фото: ФСНКЦ ФМБА России

Последнее подтвердил результат медицинского освидетельствования: алкотестер зафиксировал 1,04 мг\литр алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами).

Водителю грозит административный арест до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU