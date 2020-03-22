2020-03-22T09:03:05+03:00
Происшествия

В Лесосибирске при задержании наркосбытчиков полицейские изъяли полкилограмма «синтетики»

Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы
Ольга КОСТИНА
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Полицейские изъяли крупную партию наркотиковПолицейские изъяли крупную партию наркотиковФото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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В Лесосибирске полицейские изъяли из незаконного оборота полкилограмма синтетических наркотиков. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.

Торговля активно велась в Лесосибирске около года. Но в итоге сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков удалось установить причастных к деятельности нелегального интернет-магазина по продаже синтетических наркотических средств. Организатор – 29-летний мужчина. Распространением занимались двое «закладчиков» (одному 23 года, другому 31 год). В их обязанности входило поместить в тайники свертки с «товаром».

"Закладчики" прятали наркотики по тайникам Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

"Закладчики" прятали наркотики по тайникамФото: ГУ МВД по Красноярскому краю

- В результате оперативно-розыскных мероприятий все трое участников преступной группы были пойманы с поличным, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Из незаконного оборота изъято более 500 граммов синтетических наркотических средств, что является особо крупным размером.

В отношении задержанных следователи возбудили уголовное дело за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Интернет-магазин проработал около года Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Интернет-магазин проработал около годаФото: ГУ МВД по Красноярскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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