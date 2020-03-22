В Красноярске «Lexus» насмерть сбил 60-летнего пешехода

22 Март 2020 2020-03-22T07:44:23+03:00

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На левобережье Красноярска 21 марта под колесами иномарки погиб пешеход. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Позже эту информацию «Комсомольской правде» - Красноярск подтвердили в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю.

ДТП произошло поздно вечером в районе дома №77 на проспекте Свободный. 60-летний мужчина пытался перебежать дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода, когда его сбил «Lexus». От полученных травм пешеход скончался на месте.

Известно, что машиной управлял 37-летний водитель. В момент произошедшего был трезв. Это показало медицинское освидетельствование, которое провели сразу после случившегося.

Мужчина погиб на месте Фото: ЧП-Красноярск

Пользователи соцсетей бурно обсуждают случившееся. Некоторые пишут, что этот участок дороги плохо освещен и водитель мог не заметить пешехода, особенно если тот был в темной одежде.

«На данный момент здесь нет света, дорога не освещена, до светофора метров 100 реально, вмятина такая не от того, что он резво шел, а от того, что не ожидал никого на дороге увидеть. Тело от машины лежит в метрах 3 не дальше, поэтому водителю терпения, а родным мужчины соболезнования».

«Есть правила и их никто не отменял, сокращаешь, спешишь, а о последствиях не думает. Народ, зачем торопиться, жизнь одна, соблюдайте правила, берегите себя».

Сейчас по факту случившегося дорожные полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства.

Фото: ЧП-Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU