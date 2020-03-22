В Красноярском крае спасатели вытащили из озера провалившуюся под лед лошадь

22 Март 2020 2020-03-22T07:15:24+03:00

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В Красноярском крае из-за резкого потепления интенсивно начал таять лед на водоемах. Но людей это не останавливает. Они выходят рыбачить и стараются перейти реки или озера по короткому, но опасному пути. За минувшие сутки спасатели трижды выезжали на помощь таким смельчакам. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в КГКУ «Спасатель».

В Зеленогорске на озере в районе ПЧ№4 около 19 часов под лед провалилась лошадь. Хозяин понял, что справиться самостоятельно не сможет и позвонил дежурному единой диспетчерской дежурной службы. Совместно с сотрудниками пожарной части спасатели извлекли животное из-под льда.

В районе четвертого залива Красноярского водохранилища в пятом часу вечера рыбак провалился под лед. Очевидцы вытащили его на берег и проводили в расположение поисково-спасательного отряда. Спасатели оказали мужчине первую помощь, а после передали в руки медиков. В это же время, все там же, в районе четвертого залива Красноярского водохранилища на правом берегу оказались заблокированы два человека. Из-за таяния льда там образовалась полынья, и вернуться назад люди не могли.

В оперативной сводке указано: «В ходе проведения аварийно-спасательных работ два человека были найдены, эвакуированы и доставлены в расположение ПСО».

ИСТОЧНИК KP.RU