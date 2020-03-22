Жительница Норильска попала под следствие после аферы с продажей щенка йоркширского терьера

22 Март 2020 2020-03-22T06:40:08+03:00

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В Красноярском крае 29-летняя женщина предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при продаже щенка породы йоркширский терьер. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.

В декабре прошлого года в дежурную часть обратилась жительница Норильска, которая пострадала от действий мошенников. На одном из Интернет-сайтов она нашла объявление о продаже породистых щенков. За каждого просили 30 тысяч рублей. В переписке «хозяйка» пояснила: «Собака находится в Красноярске и доставка в Норильск планируется ближайшие дни».

- Она убедила доверчивую норильчанку перевести ей предоплату в размере 50 процентов от стоимости щенка, а также полную стоимость доставки животного, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Потерпевшая перечислила 18,5 тысяч рублей. Однако обещанного так и не дождалась – продавец щенка не передала и перестала выходить на связь.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемой, которая сама оказалась из Норильска. Было возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество» (максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы). В отношении предполагаемой мошенницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время она предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU