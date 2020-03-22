Из-за коронавируса эко-парк «Гремячая грива» и «Красноярские Столбы» работают в ограниченном режиме

22 Март 2020 2020-03-22T05:55:21+03:00

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В Красноярске продолжают действовать профилактические меры по недопущению заражения короновирусом. Специалисты минздрава и Роспотребнадзора советуют без лишней надобности не покидать свои дома. Но не каждому хочется потратить теплые выходные на просмотр программ и фильмов по телевизору.

Можно посетить эко-парк «Гремячая грива». Он открыт, но профилактические меры принимаются. И вот какая информация опубликована на официальной страничке эко-парка в соцсети:

«Друзья, наш парк готов принимать гостей, но давайте заключим с вами «взаимовыгодное соглашение»: мы не закрываем визит-центры для посетителей, а вы в них массово не задерживаетесь! Больше гуляйте и наслаждайтесь свежим воздухом. Небольшие корректировки в работу визит-центров мы конечно, внесем! Немного сократим количество посадочных мест внутри павильонов - причину все прекрасно понимают, избегаем массового скопления людей, особенно в закрытых помещениях. Надеемся на вашу личную самодисциплину и соблюдение рекомендованных правил министерством здравоохранения РФ».

Излюбленное место для посещений – это «Красноярские Столбы». Но с 18 марта на территории национального парка туристический и сервисный центры «Перевал» приостановили свою работу. Но прогулки по территории «Столбов» никто не запрещал.

В национальном парке "Красноярские Столбы" в обычном режиме работают спасатели Фото: vk.com/mchs24

- Вчера в кои веки решил сходить на «Столбы», - рассказал красноярец Семен. – Никого! Наверное, из-за коронавируса опасаются и сюда приходить. Ну и скользко было очень. На скалах образовался наст и очень трудно было на них забираться.

Посетителям напоминают, что в обычном режиме здесь продолжают нести дежурство специалисты краевого учреждения «Спасатель». Они смогут оказать квалифицированную помощь пострадавшим туристам и транспортировать их до кордона.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает номера телефонов экстренного вызова спасателей на территории национального парка «Красноярские столбы»: 8-908-221-83-97 и 8 (391) 211-95-56.

Добавим, что о возобновлении работы центров будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU