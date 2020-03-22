2020-03-22T05:55:21+03:00
Общество

Из-за коронавируса эко-парк «Гремячая грива» и «Красноярские Столбы» работают в ограниченном режиме

Везде принимаются профилактические меры
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Посетителей просят с пониманием отнестись к вводимым ограничениям Фото: vk.com/grivaparkПосетителей просят с пониманием отнестись к вводимым ограничениям Фото: vk.com/grivapark
Изменить размер текста:

В Красноярске продолжают действовать профилактические меры по недопущению заражения короновирусом. Специалисты минздрава и Роспотребнадзора советуют без лишней надобности не покидать свои дома. Но не каждому хочется потратить теплые выходные на просмотр программ и фильмов по телевизору.

Можно посетить эко-парк «Гремячая грива». Он открыт, но профилактические меры принимаются. И вот какая информация опубликована на официальной страничке эко-парка в соцсети:

«Друзья, наш парк готов принимать гостей, но давайте заключим с вами «взаимовыгодное соглашение»: мы не закрываем визит-центры для посетителей, а вы в них массово не задерживаетесь! Больше гуляйте и наслаждайтесь свежим воздухом. Небольшие корректировки в работу визит-центров мы конечно, внесем! Немного сократим количество посадочных мест внутри павильонов - причину все прекрасно понимают, избегаем массового скопления людей, особенно в закрытых помещениях. Надеемся на вашу личную самодисциплину и соблюдение рекомендованных правил министерством здравоохранения РФ».

Излюбленное место для посещений – это «Красноярские Столбы». Но с 18 марта на территории национального парка туристический и сервисный центры «Перевал» приостановили свою работу. Но прогулки по территории «Столбов» никто не запрещал.

В национальном парке "Красноярские Столбы" в обычном режиме работают спасатели Фото: vk.com/mchs24

В национальном парке "Красноярские Столбы" в обычном режиме работают спасатели Фото: vk.com/mchs24

- Вчера в кои веки решил сходить на «Столбы», - рассказал красноярец Семен. – Никого! Наверное, из-за коронавируса опасаются и сюда приходить. Ну и скользко было очень. На скалах образовался наст и очень трудно было на них забираться.

Посетителям напоминают, что в обычном режиме здесь продолжают нести дежурство специалисты краевого учреждения «Спасатель». Они смогут оказать квалифицированную помощь пострадавшим туристам и транспортировать их до кордона.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает номера телефонов экстренного вызова спасателей на территории национального парка «Красноярские столбы»: 8-908-221-83-97 и 8 (391) 211-95-56.

Добавим, что о возобновлении работы центров будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске «Lexus» насмерть сбил 60-летнего пешехода
В Красноярском крае спасатели вытащили из озера провалившуюся под лед лошадь
Жительница Норильска попала под следствие после аферы с продажей щенка йоркширского терьера
Из-за коронавируса эко-парк «Гремячая грива» и «Красноярские Столбы» работают в ограниченном режиме
В Красноярске 782 водителя привлекли к ответственности за незаконную парковку
Пьяный водитель без прав специально протаранил экипаж ГИБДД в Красноярске
На платной вип-парковке в аэропорту Красноярска сгорели три машины
МФЦ будут принимать людей только по предварительной записи из-за коронавируса
Митинг «За чистое небо» перенесли из-за коронавируса на неопределенный срок
Бунт в аэропорту: руководство попросило Роспотребнадзор не допускать скопления людей
72-летняя бабушка «схимичила» на 4 млн с госсубсидиями на строительство фермы
На Северном шоссе ограничат движение из-за переноса тепломагистрали
Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 21 марта 2020: минздрав подтвердил 5-го заболевшего
Красноярский аэропорт закрывает все международные рейсы
Количество отправленных на карантин по коронавирусу в Красноярске на 21 марта 2020: в самоизоляции находятся 1314 человек
Арест продлен. В Красноярске оставили под стражей порнографов-педофилов
Глава Якутии Айсен Николаев: коронавирусом заражены еще 6 жителей республики
В Красноярске по вине водителя такси перевернулась «Реанимация» с пациентами
Фонды Carlsberg пожертвовали 95 млн датских крон на исследования и мероприятия по борьбе с пандемией коронавируса
В Туве вертолет завис над заповедником: авиакомпанию оштрафовали на 300 тысяч
Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 20 марта 2020 года: правительство сообщило о 30 новых случаях возможного заражения
В Красноярске трое переделывали и продавали автоматы Калашникова
Телефоны Samsung, Honor и Xiaomi самые популярные среди клиентов Tele2
Количество отправленных на карантин из-за коронавируса в Красноярске на 20 марта 2020 составляет 1120 человек
В Красноярске девочка выпала из автобуса, который внезапно тронулся с места
В Красноярском крае на 600 рублей выросли социальные пенсии
Бунт в аэропорту: прилетевшие из Таиланда в Красноярск туристы остались недовольны проверкой
Красноярцы заметили первую бабочку и сделали для нее тёплый домик
Райффайзенбанк: подача налоговой декларации без посещения отделений ФНС