2020-03-22T04:10:13+03:00
Общество

В Красноярске 782 водителя привлекли к ответственности за незаконную парковку

Нарушители ставили свои автомобили на места, предназначенные для людей с ограниченными возможностями здоровья
Ольга КОСТИНА
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Нарушителям предстоит заплатить штрафНарушителям предстоит заплатить штрафФото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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В Красноярске дорожные полицейские с начала 2020 года привлекли к административной ответственности 782 автомобилиста за незаконную парковку на местах для людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Экипажи ДПС ежедневно проверяют доступность парковочных мест для инвалидов, уделяя особое внимание автостоянкам возле социально значимых объектов, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское». - Если на автомобиле нет опознавательного знака «Инвалид», остановка и стоянка на специальном месте будут нарушением, штраф за которое составляет 5 тысяч рублей. Если водителя на месте нет, то применяется эвакуация транспортного средства.

По действующему законодательству, 10 процентов парковочных мест возле организаций должно отводиться для водителей с ограниченными возможностями здоровья. Но довольно часто на эти места паркуются автомобилисты, не относящиеся к данной категории участников дорожного движения. Сотрудники ГИБДД рекомендуют не нарушать правила, оставляя машины на местах для инвалидов. Даже если на парковке несколько таких мест свободно, не забывайте, что в любой момент они могут понадобиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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