Пьяный водитель без прав специально протаранил экипаж ГИБДД в Красноярске
Группа малолеток на «Москвиче» целенаправленно въехала в экипаж ГИБДД на Семафорной в Красноярске. Зачем? не исключено, что... просто так. Видео аварии выложили в социальных сетях, и оно, прямо скажем, о многом говорит.
Малолетки специально въехали в экипаж ГИБДД.Видео: ЧП-Красноярск
В частности, о том, что водитель был в неадекватном состоянии, что и подтвердили «Комсомольской правде» - Красноярск в ГИБДД. За рулем «Москвиченка» находился пьяный 27-летний мужчина. Примечательно, что прав на вождение у него не было и в помине. Никогда. Помимо самого водителя, в машине находились два его малолетних приятеля. Когда случилась авария, и водителя повязали, друзья бросились врассыпную. Только чудом в ДТП никто не пострадал.
После задержания 27-летний водитель не смог внятно объяснить, зачем устроил ДТП. Госавтоинспекторы проводят проверку аварии, заведут ли на «камикадзе» уголовное дело - выяснится после ее окончания. Пока же мужчину арестовали на 15 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU