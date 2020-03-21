Митинг «За чистое небо» перенесли из-за коронавируса на неопределенный срок

21 Март 2020 2020-03-21T12:29:50+03:00

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Экоактивисты перенесли митинг «За чистое небо» из-за коронавируса. Об этом организаторы акции сообщили на официальных страницах в соцсетях. По их словам, о переносе настойчиво просили в администрации города.

Напомни, ранее проведение митинга «За чистое небо» было намечено на 29 марта. Однако в связи с непростой обстановкой по пандемии коронавируса акция отложена. Когда именно она пройдет - пока сказать сложно. Впрочем первый заммэра Алексей Давыдов пообещал экоактивистам, что дату обязательно согласуют, как только обстоятельства будут к тому располагать.

-Он лично дал слово, что чиниться каких-либо препятствий в этом вопросе не будет. Новая дата будет названа сразу по окончанию ограничительных мер, действующих в РФ и регионе, - сообщают экоактивисты в своем паблике.

ИСТОЧНИК KP.RU