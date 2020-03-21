2020-03-21T10:00:53+03:00
Общество

Бунт в аэропорту: руководство попросило Роспотребнадзор не допускать скопления людей

Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Аэропорт попросил эпидемиологов не допускать большого накопления людейАэропорт попросил эпидемиологов не допускать большого накопления людейФото: Мария ЛЕНЦ
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С содроганием вспоминают ситуацию в аэропорту Красноярска и туристы, вернувшиеся домой, и полицейские, и службы аэропорта, и эпидемиологи. Напомним, на минувшей неделе в аэропорту один за другим приземлились два борта из Таиланда. При выходе из аэропорта случился коллапс : прилетевших проверяли всего несколько эпидемиологов. И это на 652 человека. Вишенкой на торте стало отсутствие бланков - на всех туристов их не хватило. Ожидаемо началась давка, а за неий и натуральный бунт.

Туристы в аэропорту Краснояс.

Позднее в Роспотребнадзоре пояснили происшествие с досмотром. Оказывается, Таиланд ранее не входил в список стран, прибывшие из которых обязаны помещаться на карантин. Документ пришел буквально за час до бунта.

Между тем в самом аэропорту «Комсомольской правде» Красноярск пояснили, что все наземные службы сработали как по часам. В связи с этим руководство аэропорта направило в Роспотребнадзор просьбу «не допускать ситуаций по скоплению большого числа людей и усилить меры на этапе анкетирования граждан». И конечно, увеличить количество сотрудников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Бунт в аэропорту: руководство попросило Роспотребнадзор не допускать скопления людей
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