2020-03-21T09:21:56+03:00
Происшествия

72-летняя бабушка «схимичила» на 4 млн с госсубсидиями на строительство фермы

Жительница Минусинского района предоставила фиктивные документы, чтобы получить деньги
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Женщине грозит до 10 лет лишения свободыЖенщине грозит до 10 лет лишения свободыФото: Мария ЛЕНЦ
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Седина в бороду, бес в ребро. 72-летняя жительница Минусинского района решила получить государственную субсидию на строительство фермы. Все бы хорошо, если бы не одно «но» - никакой фермы деятельная бабушка строить не собиралась. Она предоставила в минсельхоз Красноярского края фиктивные документы, чтобы выбить деньги из государства, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

- Полицейские выяснили, что подозреваемая не планировала тратить полученные денежные средства, так как объект капитального строительства был построен ранее, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в полиции. - Общая сумма ущерба составила более 4 миллионов рублей.

Примечательно и то, что бабушке деньги под ферму дали. Но она их прокутила - все истратила на себя. В отношении нее возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК России «Мошенничество». По статье женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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