2020-03-21T08:54:32+03:00
Общество

На Северном шоссе ограничат движение из-за переноса тепломагистрали

Работы продлятся около месяца
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Ограничения вводят до апреляОграничения вводят до апреляФото: Мария ЛЕНЦ
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С понедельника, 23 марта, на Северном шоссе введут ограничения для водителей. Связано это с ремонтными работами по переносу теплотрассы, сообщили в мэрии Красноярска. В дальнейшем она станет частью виадука в 6 полос на Авиаторов - он соединит Солнечный и Солонцы-2.

Как рассказали в администрации города, участок Участок тепломагистрали перенесут на новое место. Речь об отрезке трубопровода длиной 460 метров, расположенном на пересечении Авиаторов и Северного шоссе. Тепломагистраль соединяет ТЭЦ-3 с Центральным и Советским районами Красноярска. Ее диаметр 1,2 метра.

Водителям придется потерпеть некоторые неудобства в течение ближайшего месяца, до 23 апреля - к этому сроку работы обещают завершить. Какие дорожные условия будут на участке? По направлению к кольцевой дорогу сузят на участке до 20 метров. Проезд будет затруднен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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