Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 21 марта 2020: минздрав подтвердил 5-го заболевшего

21 Март 2020 2020-03-21T07:53:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В минздраве Красноярского края подтвердили пятого зараженного коронавирусом. По данным на 21 марта 2020 года, в стационаре БСМП (больница скорой медицинской помощи) находится на лечении уже 5 человек. Медики только за последние сутки обследовали 201 пациента, а с января этого года - 1721 человека.

- Под непрерывным медицинским наблюдением территориальных поликлиник края находится 2370 человек (за последние сутки включено в наблюдение 1248 человек) , - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном минздраве.

Напомним, что ранее в правительстве края заявили о том, что на подозрении находится еще 30 человек. Медики просят красноярцев при первых же симптомах ОРВИ или гриппа обращаться за помощью, так как они могут сигнализировать в том числе и о наличии коронавируса. необходимо остаться дома, вызвать врача и предоставить ему информацию о факте пребывания за рубежом.

Телефон горячей линии по коронавирусу: 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU