Красноярский аэропорт закрывает все международные рейсы

21 Март 2020 2020-03-21T06:45:38+03:00

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Аэропорт Красноярска полностью останавливает отправку международных рейсов. В полночь 22 марта самолеты отправлять за границу перестанут окончательно, сообщает пресс-служба аэропорта. Ситуация, конечно, связана с эпидемией коронавируса в мире. Последней страной, куда еще можно было до воскресенья улететь из Красноярска, был Таиланд. Однако теперь рейсы отменены и в этом направлении.

- Получается, что теперь, на время нестабильной мировой эпидемиологической ситуации, из Красноярска можно летать только по внутренним российским направлениям, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в аэропорту.

В аэропорту подчеркивают, что временно из Красноярска нельзя улететь ни в какую страну мира. Полеты полностью отменены. Что касается возврата стоимости уже купленных билетов или туров, информацию о них необходимо уточнять у авиаперевозчиков и туроператоров.

ИСТОЧНИК KP.RU