2020-03-20T16:09:42+03:00
Происшествия

Глава Якутии Айсен Николаев: коронавирусом заражены еще 6 жителей республики

Присланные из лаборатории результаты подтвердили первичные подозрения
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Глава Якутии Айсен Николаев: коронавирусом заражены еще 6 жителей республикиГлава Якутии Айсен Николаев: коронавирусом заражены еще 6 жителей республикиФото: Мария ЛЕНЦ
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Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил на брифинге, что результаты предварительного тестирования шести жителей республики оказались положительными. Таким образом, число заболевших в Сахе увеличилось до семи. Все они – работники Якутской топливно-энергетической компании. Первым стал генеральный директор компании, вернувшийся из Москвы. Остальные контактировали с ним.

- Буквально сейчас я получил информацию от управления Роспотребнадзора по нашей республике, что достаточно оперативно пришли документы о подтверждении положительных анализов у шести работников компании ЯТЭК. У нас в республике семь работников компании ЯТЭК сегодня получили статус официально больных новой коронавирусной инфекцией. Все они находятся на лечении, состояние удовлетворительное, - сказал Айсен Николаев.

Также в правительстве республики уточнили, что все заболевшие в настоящее время помещены в инфекционный стационар столичной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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