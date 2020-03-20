2020-03-20T15:51:07+03:00
Происшествия

В Красноярске по вине водителя такси перевернулась «Реанимация» с пациентами

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске по вине водителя такси перевернулась «Реанимация» с пациентами. Фото: ЧП КрасноярскВ Красноярске по вине водителя такси перевернулась «Реанимация» с пациентами. Фото: ЧП Красноярск
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В Красноярске по вине водителя такси перевернулся спецавтомобиль. Случилось это сегодня , 20 марта, примерно в 15 часов дня на перекрестке улиц 9 мая и Авиаторов, возле «Планеты». Происшествие попало на камеру уличного наблюдения, опубликовано в паблике «ЧП Красноярск».

ДТП в Красноярске. Такси протаранило реанимацию. Видео ЧП Красноярск.

Вот что рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в ГИБДД города. Автомобиль «Скорой помощи» ехал по перекрестку с включенными спецсигналами, что дает ему право беспрепятственно двигаться в любом направлении. Все автомобили предоставили «реанимации» право преимущественного проезда. Кроме такси, которое ехало по крайней правой полосе. Удар такси пришелся в бок спецавтомобилю, отчего он упал на бок.

Внутри находилось несколько человек – врачи и пациенты. Пострадали незначительно: ушибы, царапины. Вскоре на место аварии примчалась другая «Скорая» и забрала всех. В отношении лихого таксиста началась проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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