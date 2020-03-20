В Красноярске по вине водителя такси перевернулась «Реанимация» с пациентами
В Красноярске по вине водителя такси перевернулся спецавтомобиль. Случилось это сегодня , 20 марта, примерно в 15 часов дня на перекрестке улиц 9 мая и Авиаторов, возле «Планеты». Происшествие попало на камеру уличного наблюдения, опубликовано в паблике «ЧП Красноярск».
ДТП в Красноярске. Такси протаранило реанимацию. Видео ЧП Красноярск.
Вот что рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в ГИБДД города. Автомобиль «Скорой помощи» ехал по перекрестку с включенными спецсигналами, что дает ему право беспрепятственно двигаться в любом направлении. Все автомобили предоставили «реанимации» право преимущественного проезда. Кроме такси, которое ехало по крайней правой полосе. Удар такси пришелся в бок спецавтомобилю, отчего он упал на бок.
Внутри находилось несколько человек – врачи и пациенты. Пострадали незначительно: ушибы, царапины. Вскоре на место аварии примчалась другая «Скорая» и забрала всех. В отношении лихого таксиста началась проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU