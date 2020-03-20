В Красноярске по вине водителя такси перевернулась «Реанимация» с пациентами

20 Март 2020 2020-03-20T15:51:07+03:00

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В Красноярске по вине водителя такси перевернулся спецавтомобиль. Случилось это сегодня , 20 марта, примерно в 15 часов дня на перекрестке улиц 9 мая и Авиаторов, возле «Планеты». Происшествие попало на камеру уличного наблюдения, опубликовано в паблике «ЧП Красноярск».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/767744" frameborder="0"></iframe> ДТП в Красноярске. Такси протаранило реанимацию. Видео ЧП Красноярск.

Вот что рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в ГИБДД города. Автомобиль «Скорой помощи» ехал по перекрестку с включенными спецсигналами, что дает ему право беспрепятственно двигаться в любом направлении. Все автомобили предоставили «реанимации» право преимущественного проезда. Кроме такси, которое ехало по крайней правой полосе. Удар такси пришелся в бок спецавтомобилю, отчего он упал на бок.

Внутри находилось несколько человек – врачи и пациенты. Пострадали незначительно: ушибы, царапины. Вскоре на место аварии примчалась другая «Скорая» и забрала всех. В отношении лихого таксиста началась проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU