2020-03-20T15:19:24+03:00
Общество

Фонды Carlsberg пожертвовали 95 млн датских крон на исследования и мероприятия по борьбе с пандемией коронавируса

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Гранты способствуют мобилизации и поддержке исследовательских проектов, научных и культурных центров, общественных объединений – для смягчения последствий пандемии коронавируса и предотвращения развития эпидемий в будущем.

Фонд Carlsberg выделил 60 млн датских крон на три международных проекта по борьбе с коронавирусом: 25 млн – научной группе исследователей-вирусологов; 25 млн – группе исследователей, которые изучают наиболее эффективные способы борьбы с эпидемиями. Еще 10 млн направлено группе, которая исследует историю эпидемий - их появление, законы распространения и способы их погашения.

Председатель Фонда Carlsberg профессор Флемминг Беcенбахер:

«COVID-19 развивается огромными темпами, и мы рады, что можем оперативно мобилизовать сотрудничество между ведущими специалистами, чтобы внести вклад в решение проблем, с которыми сталкивается мир».

Председатель фонда New Carlsberg Кристина Буль Андерсен:

«Музеи являются важной частью культурной и деловой жизни. Хотели бы, чтобы они как можно скорее смогли открыться вновь и играть свою незаменимую роль в обществе».

Фонд Tuborg жертвует 5 млн датских крон молодежным организациям гражданского общества для проведения мероприятий, ориентированных на поддержку пострадавших от коронавируса.

Председатель Фонда Tuborg, Анна Мари Сков:

«Мы хотим дать молодым людям возможность изменить ситуацию для тех, кто оказался наиболее уязвим и особенно страдает от эпидемии».

Предоставляя целевые гранты, фонды Carlsberg демонстрируют поддержку всем организациям и объединениям, которые вносят большой вклад в смягчение последствий пандемии и повышение сопротивляемости эпидемиям в будущем.

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