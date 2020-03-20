2020-03-20T14:27:01+03:00
Общество

В Туве вертолет завис над заповедником: авиакомпанию оштрафовали на 300 тысяч

Чтобы не летали, где не положено
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве вертолет завис над заповедником: авиакомпанию оштрафовали на 300 тысячВ Туве вертолет завис над заповедником: авиакомпанию оштрафовали на 300 тысячФото: Мария ЛЕНЦ
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В Туве вертолет завис над заповедником, а авиакомпанию после этого оштрафовали на 300 тысяч рублей. Вот что рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Несколько месяцев назад, в 2019 году, вертолет авиакомпании «Тува Авия» выполнял полет в Ходжинском районе республики. Территория заповедника «Азас» закрыта для нахождения в нем посторонних. Все – пройти, проехать или перелететь – только через согласование с руководством заповедника. Разрешение пролететь над лесом у пилотов вертолета, видимо, было. А вот зависнуть на высоте 20 метров над землей – нет. Вот вам уже нарушение закона об особо охраняемых природных территориях. Зачем ему это понадобилось, не уточняется.

Красноярская транспортная прокуратура провела проверку информации, данные подтвердились. Руководителю авиакомпании вынесено представление, пришлось заплатить рублем за недисциплинированного работника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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