В Красноярске трое переделывали и продавали автоматы Калашникова

20 Март 2020 2020-03-20T12:18:16+03:00

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В Красноярске группа местных жителей переделывали, а затем продавали автоматы Калашникова. Информация сначала поступила в Управление ФСБ по краю. При проверке она подтвердилась. Три приятеля 1981, 1988 и 1989 года рождения занимались тем, что подпадает под статьи 222 и 223 Уголовного кодекса России: «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия». Задержание преступной группы проводили бойцы спецподразделений УФСБ и СОБРа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/767662" frameborder="0"></iframe> В Красноярске задержали изготовителей оружия. Видео ГУ МВД.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, мужчины переделали два охолощенных автомата Калашникова с целью сбыта. Экспертиза показала, что переделанное оружие относится к категории нарезного огнестрельного и является пригодным для стрельбы. Следовательно, опасным. За нарушение закона самобытные «оружейники» могут провести к колонии до 8 лет. Сейчас они находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU