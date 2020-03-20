2020-03-20T12:18:16+03:00
Происшествия

В Красноярске трое переделывали и продавали автоматы Калашникова

Выявили их сотрудники УФСБ [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске трое переделывали и продавали автоматы Калашникова. Стоп-кадр видеоВ Красноярске трое переделывали и продавали автоматы Калашникова. Стоп-кадр видео
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В Красноярске группа местных жителей переделывали, а затем продавали автоматы Калашникова. Информация сначала поступила в Управление ФСБ по краю. При проверке она подтвердилась. Три приятеля 1981, 1988 и 1989 года рождения занимались тем, что подпадает под статьи 222 и 223 Уголовного кодекса России: «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия». Задержание преступной группы проводили бойцы спецподразделений УФСБ и СОБРа.

В Красноярске задержали изготовителей оружия. Видео ГУ МВД.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, мужчины переделали два охолощенных автомата Калашникова с целью сбыта. Экспертиза показала, что переделанное оружие относится к категории нарезного огнестрельного и является пригодным для стрельбы. Следовательно, опасным. За нарушение закона самобытные «оружейники» могут провести к колонии до 8 лет. Сейчас они находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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