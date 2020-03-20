Телефоны Samsung, Honor и Xiaomi самые популярные среди клиентов Tele2

20 Март 2020 2020-03-20T12:14:20+03:00

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, публикует рейтинг мобильных устройств за 2019 год. По итогам отчетного периода смартфоны заняли 71% от общего числа устройств, при этом по России доля 4G-аппаратов среди смартфонов за год увеличилась на 13 п. п.

Tele2 продолжает развивать свою клиентскую базу через продажи смартфонов и фокусируется на устройствах с поддержкой 4G. По итогам 2019 года рекордный прирост количества LTE-устройств среди смартфонов – на 14 п. п. – зафиксирован в ряде регионов. Их доля в Центральной России составила 81% в сети оператора, на Волге показатель также увеличился до 81%, в Сибири – до 80%. Общая доля LTE-устройств в сети Tele2 среди смартфонов составила 83%.

По итогам 2019 года самыми популярными стали устройства с диагональю экрана от 5,5 до 6 дюймов – их доля увеличилась на 7 п. п. год к году и составила 31% от всех смартфонов в сети Tele2

В рейтинге операционных систем лидерство удерживает Android – ее доля составила 88%. Второе место занимает iOS (11%).

В Красноярске проникновение устройств с поддержкой технологии четвертого поколения вплотную приблизилось к 60%. По сравнению с 2018 годом доля таких гаджетов в сети оператора выросла на 12 п. п. По итогам 2019 года 82% от общего числа всех смартфонов в сети поддерживали высокоскоростную передачу данных в сетях четвертого поколения.

Выбор абонентов сфокусировался вокруг трех ключевых брендов – Samsung, Honor и Xiaomi.