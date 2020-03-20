В Красноярском крае на 600 рублей выросли социальные пенсии

20 Март 2020 2020-03-20T11:07:43+03:00

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С 1 апреля в России индексируются социальные и государственные пенсии на 6,1%.

Повышение коснется более 82 тысяч пенсионеров Красноярского края, в том числе более 79 тысяч получателей социальных пенсий.

В настоящее время в Красноярском крае проживает 860 тысяч пенсионеров, из которых 770 тысяч получают страховую пенсию, более 82 тысяч – государственную, в том числе социальную пенсию.

Социальные пенсии ежегодно индексируются с 1 апреля. В нашем регионе средний размер социальной пенсии составляет 10 079 рублей и после индексации увеличится примерно на 600 рублей.

Размер социальной пенсии детям-инвалидам в Красноярске с учётом районного коэффициента 1,2 составит 16 145,57 руб.

Напомним, социальную пенсию назначают, если у человека нет подтверждённого трудового стажа или его недостаточно для назначения трудовой пенсии, а также инвалидам; детям-инвалидам и инвалидам с детства; детям, потерявшим одного или обоих родителей; детям, родители которых неизвестны; иностранным гражданам, проживающим в России, и лицам без гражданства.

ИСТОЧНИК KP.RU