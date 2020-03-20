2020-03-20T10:57:38+03:00
Общество

Красноярцы заметили первую бабочку и сделали для нее тёплый домик

Бабочка проснулась с оттепелью, но весна еще не наступила окончательно
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Красноярцы заметили первую бабочку и сделали для нее тёплый домик. Фото Анастасии АндроновойКрасноярцы заметили первую бабочку и сделали для нее тёплый домик. Фото Анастасии Андроновой
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Красноярка Анастасия Андронова поделилась в социальных сетях фотографией, на которой её дочь Рада держит палочку с бабочкой: «А всё было очень просто) Чудо в мелочах!»

- Фотография была сделана во вторник днём, в Боготоле, куда мы приехали к бабушке, — рассказала Анастасия «Комсомольской правде» - Красноярск. — Погода в городе тёплая, много снега, солнечно, капель. Изначально мы нашли двух бабочек, но одна из них улетела, так что сфотографировать мы успели только одну из них. Нашли мы её во дворе частного дома. Мы соорудили для неё домик из одеяла, и бабочке он понравился! Она зарылась поглубже, и, видимо, уснула. Несколько дней мы уже ходим, улыбаемся. За бабочку переживаем, особенно дочь. Последние два дня здесь идёт снег, так что мы ждём, надеемся, что она дождётся, когда снова потеплеет. Ходим, проверяем её, спит!

Неожиданная встреча стала настоящим приключением для Анастасии и её дочери, и — одним из первых признаков приближающейся весны.

КСТАТИ

В Красноярске погода на ближайшие выходные обещает быть тёплой, но временами температура будет опускаться ниже нуля. Синоптики также рассказали – будет идти то снег, то дождь. По ночам по-прежнему будет холодно, ниже нуля. В понедельник 23 и в пятницу 27 февраля ожидается сильный ветер 20 и 22 м/с.

- Просим быть внимательнее на дорогах в связи с возможным возникновением гололёда, - предупреждают также в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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