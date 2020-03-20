2020-03-20T07:59:55+03:00
Экономика

Райффайзенбанк: подача налоговой декларации без посещения отделений ФНС

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В бесплатной онлайн-бухгалтерии для малого бизнеса Райффайзенбанка появилась возможность скачать автоматически сформированную налоговую декларацию в формате XML. Новая функциональность уже доступна ИП на УСН Доходы без сотрудников в интернет-банке Райффайзен Бизнес Онлайн.

Зачем нужен формат XML

Возможность скачать готовую декларацию из онлайн-бухгалтерии в формате XML позволит клиентам, которые пользуются услугами операторов ЭДО (компании, которые предоставляют услуги электронного документооборота), уже сейчас отправить декларацию без посещения налоговой. Вскоре возможность отправлять декларацию появится и в онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка.

«Это еще шаг к реализации удаленной подачи налоговой декларации с помощью нашего сервиса «Онлайн-бухгалтерия». Мы рассчитываем, что наряду с автоматическим расчетом и формированием декларации, возможность ее подачи онлайн, без посещения ФНС, будет экономить время предпринимателей на более важные задачи в их бизнесе», - добавил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.

В онлайн-бухгалтерии предпринимателям на УСН Доходы также доступны: налоговый календарь, напоминающий о предстоящих налоговых событиях; возможность редактирования учета доходных операций при расчете налога; налоговый калькулятор, автоматически рассчитывающий авансовый платеж с возможностью отправки в налоговую; оплата страховых взносов.

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