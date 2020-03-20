В Красноярске мужчина выкинул в мусоропровод кошку своей соседки
В Красноярске мужчина выкинул в мусоропровод кошку своей соседки. Случилось это еще в феврале, но в пресс-службе полиции об этом случае «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали только сейчас. В дежурную часть позвонила жительница общежития, которое находится в Железнодорожном районе. Плача, сообщила: пьяный сосед сбросил ее питомца в мусоропровод с седьмого этажа. Кошка кричит, вытащить ее женщина сама не может.
Наряд полиции прибыл на место и выручил кошку из мусорной камеры, отдал хозяйке, а та отнесла пострадавшее животное в ветеринарную клинику. Понадобилась операция, ветеринары выписали заключение: травмы были получены в результате падения с высоты.
Выяснилось, что виновник – неоднократно судимый 34-летний житель краевого центра. Свой поступок объяснил тем, что ему не нравились ни соседка, ни ее кошка. Дознаватели завели на него уголовное дело, наказание по которому может составить до 3 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU