2020-03-20T07:45:08+03:00
Происшествия

В Красноярске мужчина выкинул в мусоропровод кошку своей соседки

И может провести в колонии за жестокое обращение с животным три года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске мужчина выкинул в мусоропровод кошку своей соседкиВ Красноярске мужчина выкинул в мусоропровод кошку своей соседкиФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске мужчина выкинул в мусоропровод кошку своей соседки. Случилось это еще в феврале, но в пресс-службе полиции об этом случае «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали только сейчас. В дежурную часть позвонила жительница общежития, которое находится в Железнодорожном районе. Плача, сообщила: пьяный сосед сбросил ее питомца в мусоропровод с седьмого этажа. Кошка кричит, вытащить ее женщина сама не может.

Наряд полиции прибыл на место и выручил кошку из мусорной камеры, отдал хозяйке, а та отнесла пострадавшее животное в ветеринарную клинику. Понадобилась операция, ветеринары выписали заключение: травмы были получены в результате падения с высоты.

Выяснилось, что виновник – неоднократно судимый 34-летний житель краевого центра. Свой поступок объяснил тем, что ему не нравились ни соседка, ни ее кошка. Дознаватели завели на него уголовное дело, наказание по которому может составить до 3 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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