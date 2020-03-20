Авиакомпания NordStar вводит новые правила возврата авиабилетов в связи с ситуацией в мире

20 Март 2020 2020-03-20T07:23:56+03:00

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Авиакомпания NordStar вводит новые правила возврата авиабилетов. Это связано с эпидемиологической ситуацией в России и в мире. Большинство пассажиров традиционно планируют свои отпуска заранее, за несколько месяцев: стыкуют даты и рейсы, чтобы провести отдых с максимальной пользой и выгодой. Поэтому многие оказались сейчас в непростой ситуации: границы закрыты, и в общем лететь куда-то сейчас небезопасно.

Возможность оформить возврат билета по любому тарифу позволит пассажирам сориентироваться и вовремя скорректировать свои планы.

Как сообщили в авиакомпании, все билеты, оформленные в период с 15 января по 10 апреля 2020 года, с датами вылета с 01 февраля до 31 мая 2020 года включительно автоматически становятся возвратными независимо от уровня тарифа. Это означает, что пассажиры гарантированно смогут оформить вынужденный возврат билета и вернуть денежные средства в случае возникновения необходимости, изменения планов и других непредвиденных ситуаций.

Для оформления вынужденного возврата достаточно обратиться по месту приобретения авиабилета не позднее, чем за 40 минут до вылета рейса. Новые правила возврата будут применяться к билетам на любые регулярные рейсы авиакомпании NordStar. В случаях, оформления возврата билета менее, чем за 40 минут до вылета рейса, действуют стандартные правила возврата авиабилетов в соответствии с приобретенным тарифом.

- Непросто планировать перелеты для всей семьи на 1-2 месяца вперед в условиях большой вероятности непредвиденных ситуаций, которые сложно предугадать и предусмотреть. Для того, чтобы подобные мысли не мешали пассажирам планировать поездки, авиакомпания NordStar предоставляет гарантии полного вынужденного возврата билета по любой причине, - отметил генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов.

Для информации: авиабилеты на рейсы можно приобрести на сайте авиакомпании NordStar www.nordstar.ru, через Контактный центр авиакомпании по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или короткому номеру *0887 (для бесплатных звонков по России абонентов мобильных операторов Билайн, Мегафон, МТС и Tele2), а также в билетных агентствах вашего города.

ИСТОЧНИК KP.RU