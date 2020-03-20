2020-03-20T06:44:49+03:00
Экономика

ВТБ: россияне увеличили онлайн-покупки в 1,5 раза

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ВТБ проанализировал розничную активность потребителей после перевода части сотрудников российских компаний на удаленную работу. Результаты транзакций в эквайринговой сети ВТБ показывают, что россияне в 1,5 раза увеличили объем онлайн-покупок, на четверть – траты в аптеках и на треть – покупку авиабилетов. При этом москвичи на 25% сократили число поездок в общественном транспорте, а объем транзакций в крупных продуктовых магазинах вырос на 22%.

Впервые за долгое время стали расти объемы продаж авиабилетов. Траты на них за последнюю неделю увеличились на 32%. «Одна из возможных причин состоит в том, что авиакомпании сейчас предлагают выгодные условия оформления и возврата билетов. Граждане планируют свой отпуск на более отдаленную перспективу, понимая, что при необходимости смогут перенести вылет», – комментирует Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга - вице-президент ВТБ.

Активно растет оборот в сегменте онлайн-заказов: в категории товаров для дома объем операций вырос на 47%, товаров для животных – на 30%, доставки еды и телеком-услуг – на 10%. Растут и траты в московских аптеках – на четверть за последнюю неделю. С 10 по 17 марта среднедневный объем продаж составил 16 млрд рублей, на первой неделе марта – 13 млрд.

По словам Алексея Киричека, в крупных продуктовых магазинах объем транзакций растет умеренными темпами. «За последнюю неделю на 22% вырос объем и на 10% – количество транзакций в супермаркетах. Важно, что в отличие от бума конца 2014 года мы не фиксируем ажиотажного спроса на бытовую технику».

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