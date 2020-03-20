20 Март 2020 2020-03-20T07:10:33+03:00

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В здание Красноярского краевого суда ограничили доступ из-за коронавируса. Такие меры приняты в целях безопасности с 19 марта и продлятся они до 10 апреля включительно. В связи с этим будет приостановлен прием личный прием граждан в общественной приемной суда, а участники процесса должны будут подавать документы только через электронные интернет-приемные судов или по почте России.

Всех судьей и других госслужащих краевого суда обязали внимательно следить за состоянием своего здоровья и при малейших признаках заболевания остаться дома и вызвать медработников.

Но закрыть суд полностью невозможно, есть категория дел, которая требует безотлагательного рассмотрения. К таким относятся дела об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие. Также будут рассматриваться дела в порядке приказного, упрощенного производства. Если будет такая техническая возможность, дела могут рассматривать и по видеоконференц-связи.

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ИСТОЧНИК KP.RU