2020-03-20T05:01:33+03:00
Происшествия

Житель Красноярского края чистил рыбу и «случайно» зарезался

Такова была версия убийства его гражданской жены
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Красноярского края чистил рыбу и «случайно» зарезалсяЖитель Красноярского края чистил рыбу и «случайно» зарезалсяФото: Мария ЛЕНЦ
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В Туруханске произошло убийство 41-летнего мужчины, виновной в котором считают 29-летнюю местную жительницу, его гражданскую жену. Уголовное дело уже направлено в суд на рассмотрение и если вина будет доказана, женщине грозит суровое наказание.

Причиной убийства стал бытовой конфликт 30 декабря 2019 года. Обвиняемая собралась в гости к друзьям на предновогоднюю вечеринку. Мужчина не хотел ее отпускать: во-первых, она была уже пьяна, во вторых, нужно было присматривать за маленьким ребенком.

В ходе ссоры мужчина бросил в сожительницу тарелку с едой. А та разозлилась, схватила нож и ударила его один раз в сердце. Отчего тот скончался еще до приезда медиков. На следствии обвиняемая сообщила свою версию случившегося: муж резал рыбу и сам напоролся на нож. Затем утверждала, что он напал на нее, а она только оборонялась. Но следователям удалось установить истину, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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