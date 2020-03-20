Житель Красноярского края чистил рыбу и «случайно» зарезался

20 Март 2020 2020-03-20T05:01:33+03:00

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В Туруханске произошло убийство 41-летнего мужчины, виновной в котором считают 29-летнюю местную жительницу, его гражданскую жену. Уголовное дело уже направлено в суд на рассмотрение и если вина будет доказана, женщине грозит суровое наказание.

Причиной убийства стал бытовой конфликт 30 декабря 2019 года. Обвиняемая собралась в гости к друзьям на предновогоднюю вечеринку. Мужчина не хотел ее отпускать: во-первых, она была уже пьяна, во вторых, нужно было присматривать за маленьким ребенком.

В ходе ссоры мужчина бросил в сожительницу тарелку с едой. А та разозлилась, схватила нож и ударила его один раз в сердце. Отчего тот скончался еще до приезда медиков. На следствии обвиняемая сообщила свою версию случившегося: муж резал рыбу и сам напоролся на нож. Затем утверждала, что он напал на нее, а она только оборонялась. Но следователям удалось установить истину, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

ИСТОЧНИК KP.RU