В психбольницах Красноярского края наполовину не хватает врачей

20 Март 2020 2020-03-20T04:36:17+03:00

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В психиатрических больницах Красноярского края не хватает врачей, укомплектованность кадрами составляет всего 50,6 %. Конкретно не хватает психиатров, психиатров-наркологов, судебно-психиатрических экспертов. Вторая актуальная проблема – износ медицинского оборудования, который составляет в среднем 83 %. А оснащение мягким инвентарем в 2 раза ниже установленных норм.

Такие результаты «Аудита эффективности использования средств, направленных на развитие и организацию психиатрической службы в Красноярском крае» озвучила Счетная палата края. Накануне в Заксобрании на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике был сделан доклад по результатам аудита.

При этом радует статистика: в 2018 году в крае заболеваемость психическими расстройствами по сравнению с 2014 годом снизилась на 20 % и составила 3428 случаев на 100 тысяч населения.

ИСТОЧНИК KP.RU