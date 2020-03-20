2020-03-20T04:19:50+03:00
Общество

В Красноярске в МФЦ усилили меры безопасности в связи с коронавирусом

Прием посетителей идет в прежнем режиме
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске в МФЦ усилили меры безопасности в связи с коронавирусом. Фото: пресс-служба правительства краяВ Красноярске в МФЦ усилили меры безопасности в связи с коронавирусом. Фото: пресс-служба правительства края
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В Красноярске усиливают меры безопасности в связи с распространением коронавируса. Напомним, что накануне заболевание было подтверждено еще у трех человек. Итого заразившихся в городе – четверо. Все они находятся в БСМП. Дезинфекция проводится в магазинах, в общественном транспорте, в местах массового скопления людей. Также в правительстве края рассказали, как идет работа в многофункциональных центрах:

- В настоящее время в МФЦ усилены санитарно-гигиенический и противоэпидемический режимы: рабочие места документоведов дезинфицируют, для заявителей установлены санитайзеры с дезинфицирующим средством, используются бактерицидные рециркуляторы воздуха. При этом структурные подразделения МФЦ продолжают работать в штатном режиме.

В целях безопасности заявителям государственных и муниципальных услуг рекомендуют воспользоваться сервисом предварительной записи (телефон горячей линии: 8-800-200-39-12 или порталом госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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