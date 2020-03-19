2020-03-19T16:58:14+03:00
Политика

Гражданин КНДР получил политическое убежище на территории Красноярска

Мужчина опасается за свою жизнь: на родине его могут подвергнуть преследованию
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мужчине помогли получить необходимый комплект документовМужчине помогли получить необходимый комплект документовФото: Мария ЛЕНЦ
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К омбудсмену по правам человека в Красноярском крае Марку Денисову минувшей осенью обратился выходец из Северной Кореи. Мужчина был в отчаянии: на территории России он с 2014 года имеет разрешение на временное проживание, которое подходит к концу. Так совпало, что и паспорт гражданина Северной Кореи у мужчины был просрочен.

Получить новые документы, по его признанию, он не мог, поскольку опасался, что из посольства КНДР он больше не выйдет - будет отправлен на родину и подвергнут преследованию по политическим мотивам. Об этом омбудсмен рассказал в ежегодном отчетном докладе.

Денисов, проверив всю информацию, которую выложил иностранец, решил помочь. Для начала обратился в полицию, где подтвердили: кореец с конца 2014 года находится в России. Жил по документу о временном убежище, затем ему оформили вид на жительство. Но срок действия этого документа истекал. Полиция и омбудсмен вместе помогли гражданину Северной Кореи получить политическое убежище, снабдив его необходимым комплектом документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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